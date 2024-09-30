Serbest piyasada bugün saat 09:30 itibariyle dolar 34.1546 TL’den alınırken 34.1850 TL’den satılıyor. Euro ise 38.1955 TL’den alınıp 38.1996 TL’den işlem görüyor. Sterlin ise 45.8300 TL seviyesinde işlem görüyor. Döviz kurlarındaki anlık değişimler ve dalgalanmalar piyasalarda yakından izlenmeye devam ediliyor.

Doların performansı

Eylül ayının başına göre dolar 0,12 TL artarak %0,35 değer kazandı. Yıl başından bugüne kadar ise dolar 4,43 TL artışla %14,86 oranında yükseldi. Son bir yılda ise dolar, %24,70 artış göstererek 27.4223 TL'den 34.1964 TL'ye çıktı.

Euronun performansı

Euro, Eylül başına göre %1,49 artışla 0,56 TL yükseldi. Yılbaşından bu yana euro %17,36 artış göstererek 5,65 TL değer kazandı. Son bir yıllık dönemde ise euro %31,75 oranında artarak 29.0007 TL'den 38.2072 TL'ye ulaştı.

Sterlinin performansı

Sterlin, Eylül ayının başına göre %2,41 oranında artış gösterdi ve 1,08 TL yükseldi. Yıl başından bu yana %21,35 değer kazanarak 8,06 TL artış kaydeden sterlin, son bir yılda %36,80 değer artışıyla 33.4922 TL'den 45.8181 TL'ye çıktı.

Dolar ve Euro ne kadar olacak?

Dolar ve Euro'daki bu yükselişler küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenirken, yatırımcılar döviz kurlarındaki trendi dikkatle izliyor. Özellikle yıl sonu beklentileri ve piyasadaki hareketlilik, döviz kurlarının seyrini belirlemede kritik öneme sahip olacak.