Döviz kurları, piyasaların nabzını tutmak isteyen vatandaşlar için her zaman olduğu gibi bugün de büyük bir merakla takip ediliyor. 5 Ağustos Pazartesi gününe ait döviz kurları İstanbul serbest piyasasında açıklandı. Dolar ve eurodaki değişimler dikkat çekiyor.

Dolar ne kadar?

İstanbul serbest piyasasında dolar, saat 07:10 itibarıyla 33,2514 TL alış ve 33,2801 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Dolar kurundaki bu hareketlilik, yatırımcıların ve döviz alım-satımı yapan vatandaşların dikkatini çekiyor.

Euro ne kadar?

Euro da aynı saat diliminde 36,4080 TL seviyelerinde seyrediyor. Euro kurundaki bu yükseliş, Avrupa piyasalarındaki gelişmelerle paralellik gösteriyor ve döviz yatırımcılarının ilgisini çekiyor.