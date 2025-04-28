Dolar ve euro haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı. 28 Nisan 2025 sabahı itibarıyla dolar 38,45 TL, euro ise 43,79 TL seviyelerinde işlem görüyor.

28 Nisan 2025 sabahı itibarıyla döviz piyasalarında sınırlı hareketlilik dikkat çekiyor. Haftanın ilk işlem gününde dolar 38,45 TL’den, euro ise 43,79 TL’den işlem görüyor.

Dolar ve euroda güne hafif yükselişle başlandı

Serbest piyasada dolar bugün (28 Nisan 2025) saat 09:30 itibarıyla 38,4272 TL’den alınıyor, 38,4519 TL’den satılıyor. Dolar, dünkü kapanışa göre güne yüzde 0,02'lik bir yükselişle başladı.

Euro ise 43,7113 TL’den alınıp, 43,7907 TL’den satılıyor. Euro'daki değişim ise düne göre yüzde 0,00 seviyesinde.

Sterlin tarafında ise hafif bir gerileme yaşanıyor. İngiliz sterlini 51,1628 TL alış, 51,2431 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Dünkü işlemler nasıl geçti?

Dolar dün en yüksek 38,4453 TL, en düşük 38,3544 TL seviyelerini gördü ve günü 38,4287 TL’den tamamladı.

Euro, dün en yüksek 45,4827 TL, en düşük 43,5126 TL arasında dalgalandı ve günü 43,7118 TL'den kapattı.

Güncel Döviz Fiyatları (Saat 09:30 itibarıyla)

Döviz Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Dolar (USD/TRY) 38,4272 38,4519 +0,02 Euro (EUR/TRY) 43,7113 43,7907 0,00 Sterlin (GBP/TRY) 51,1628 51,2431 -0,03

Doların aylık ve yıllık performansı

Nisan ayının ilk gününe göre dolar 0,50 TL artarak yüzde 1,31 oranında yükseldi.

Yılbaşına (35,3663 TL) göre dolar 3,07 TL artışla yüzde 8,68 değer kazandı.

Son bir yılda dolar, 32,5090 TL’den 38,4356 TL’ye çıkarak yüzde 18,23 oranında yükseldi.

Euronun aylık ve yıllık performansı

Nisan başına göre euro 2,70 TL artarak yüzde 6,60 oranında değer kazandı.

Yılbaşında 36,4849 TL olan euro, bugün 43,7106 TL seviyesine çıkarak yüzde 19,80 oranında artış gösterdi.

Son bir yılda euro, 34,7760 TL'den 43,7106 TL'ye yükselerek yüzde 25,69 değer kazandı.

Sterlinin performansı

Sterlin bu ayın başına göre 2,13 TL artarak yüzde 4,35 oranında yükseldi.

Yılbaşına göre sterlin 7,20 TL artışla yüzde 16,37 değer kazandı.

Son bir yıl içinde sterlin, 40,6481 TL’den 51,1757 TL’ye çıkarak yüzde 25,90 oranında değer kazandı.