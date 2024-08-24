Döviz kurları, son dönemlerdeki dalgalanmalarla hem yatırımcıların hem de vatandaşların yakın takibinde. 24 Ağustos 2024 Cumartesi günü itibariyle dolar ve euro, Türk lirası karşısında tarihi yükselişini sürdürüyor. Özellikle ekonominin dalgalı seyrinin etkisiyle döviz fiyatlarındaki artış, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Dolar/TL fiyatı

Güne yükselişle başlayan dolar, serbest piyasada 33,9662 TL alış, 33,9872 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Bu artış, dövize yatırım yapanlar için büyük bir fırsat olarak değerlendirilse de ekonomi genelinde endişelere neden oluyor​(

Euro/TL fiyatı

Euro ise 37,9926 TL alış, 38,0601 TL satış fiyatıyla güne başlamış durumda. Eurodaki bu yükseliş, özellikle ithalat ve ihracat işlemlerini etkileyecek düzeyde. Türkiye ekonomisinin dış ticaretteki hareketliliği ve Avrupa Birliği ile olan ilişkiler bu kur artışından doğrudan etkileniyor​(

Dövizdeki artışın etkileri

Döviz kurlarındaki bu hızlı artış, özellikle ithalat maliyetlerinin artmasına ve enflasyonist baskıların güçlenmesine yol açıyor.