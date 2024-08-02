Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleriyle ilgili verdiği sinyaller, risk iştahını artırmışken, Asya pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemleniyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) 31 Temmuz’da politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25’e çıkardı. BoJ Başkanı Kazuo Ueda, verilerin beklentilere paralel gelmesi halinde daha fazla faiz artırımı için hazırlıklı olduklarını açıkladı. Bu açıklamalar sonrası dolar/yen paritesi yeni günde 148,51 seviyesine gerileyerek, 15 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

BoJ’un faiz artırımı ve piyasa etkileri

Faiz artırımı ve Ueda'nın açıklamaları

BoJ'un faiz artırımı ve Başkan Ueda'nın gelecekte daha fazla faiz artırımına açık olduklarını ifade etmesi, Japon pay piyasalarında satış baskısını artırdı. Bu durum, yatırımcıların piyasa beklentilerini ve risk iştahını etkiledi.

Japon pay piyasalarındaki tepki

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,1’e, Çin’de ise 49,8’e düştü. Nikkei 225 endeksi yüzde 2,49 düşüşle günü 38.126 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 149,9 seviyesinde bulunuyor.

Küresel pazarlar ve Fed'in rolü

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları

Fed, 1 Ağustos’ta politika faizini yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tuttu. Ancak eylül ayındaki toplantıda faiz indirimine başlayabileceğinin sinyalini verdi. Bu gelişmeler, para piyasalarında Fed’in bu yıl içinde toplamda 3 faiz indirimine gidebileceği ihtimalini güçlendirdi.

Küresel piyasalardaki durum

Fed'in faiz indirimlerine yönelik sinyalleri, küresel piyasalarda risk iştahını artırmış durumda. Asya pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemleniyor. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 yükselerek 2.775 puana ulaşırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yatay seyirle 17.340 puanda kalıyor. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 düşüşle 2.935 puanda bulunurken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 yükselerek 81.790 puanda yer alıyor.