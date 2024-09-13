Trump, X platformunda yaptığı duyuruda, geleneksel bankacılık sistemine meydan okuyarak projenin 16 Eylül'de canlı etkinlikle tanıtılacağını belirtti.

World Liberty Financial: Trump'ın kripto hamlesi

Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kriptonun geleceğin finans sistemi olduğunu vurguladı. Eski başkan, mevcut bankacılık sisteminin artık işlevini yitirdiğini ve yavaş olduğunu belirterek, "World Liberty Financial" ile finans dünyasına yenilik getireceklerini söyledi.

Trump’ın oğlu Eric ve Donald Trump Jr. tarafından yürütülen proje, Ethereum ağı üzerinde çalışacak ve Aave platformu kullanılarak merkezsiz bir finans (DeFi) sistemi oluşturulacak. Sabit kripto varlıklar üzerinden kredi sistemi sunmayı hedefleyen platform, geleneksel bankacılık sistemine alternatif olmayı planlıyor.

Sahte belgeler ve dolandırıcılık girişimleri

Lansman öncesi projeyle ilgili bazı olumsuzluklar da yaşandı. Trump ailesi, dolandırıcıların sosyal medya hesaplarını hedef aldığını ve proje adına sahte belgeler yayımladığını bildirdi. Sahte tanıtımların yayılmasıyla, World Liberty Financial’ın resmi Telegram hesabı üzerinden bu tür reklamlara itibar edilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

Geleneksel finans dünyasının eleştirileri

Kripto dünyasında büyük ilgi çeken proje, geleneksel finans çevrelerinden de eleştiriler aldı. Bazı uzmanlar, Trump ailesinin kripto projesinin yasal boşluklar oluşturabileceğini ve projenin mevcut düzenlemelere takılabileceğini öne sürdü. Buna karşın Trump, bu eleştirilerin projenin başarısını engellemeyeceğini savundu.