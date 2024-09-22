Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Yerleşkesi'nde, 2022 yılından itibaren başlatılan bahçe düzenleme çalışmaları kapsamında yetiştirilen lavantaların ilk hasadı 2024 yılında yapıldı. Hasat edilen lavantaların yağı, DPÜ Kimyasal Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çıkarıldı.

Eylül ayında biçilen lavantalar, distilasyon cihazında işleme sokularak yağları ayrıştırıldı. Bu süreçte lavantalara sıcak buhar verilerek buharın yoğuşması ve suyla ayrışması sağlanarak yağ elde edildi. Merkez yetkilisi Prof. Dr. Cengiz Yenikaya, Kütahya'da lavanta yetiştiren üreticilere bu alanda hizmet sunduklarını ve lavanta yağı üzerine ileri araştırmalar planladıklarını ifade etti.

DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmet Çelik ise, lavanta bahçesinin kampüse görsel bir güzellik kattığını ve yağının çıkarılmasıyla üniversiteye ekonomik katkı sağlanacağını belirtti. Ayrıca, Kütahya’daki lavantaların iklimsel koşullardan dolayı geç hasat edildiğini ve görsel güzelliklerinin daha uzun süre devam ettiğini ekledi.

Lavantaların elde edilen yağının çeşitli faydaları arasında baş ağrısı, kas ve eklem ağrılarını hafifletici etkisi, kaygı ve depresyon tedavisinde yatıştırıcı rolü ile cilt problemleri ve yaraların tedavisinde kullanımı bulunuyor. Bu özellikler doğrultusunda DPÜ, Kütahya Vefa Hastanesi’nden Dr. Abdullah Ayaz ile işbirliği yaparak lavanta yağının psikiyatrik tedavilerde kullanımını araştırıyor.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Arif Özgür’ün, yağ çıkarma sürecini yerinde izleyip bilgi almasıyla çalışmaların desteklendiğini ifade eden Prof. Dr. İsmet Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak'a da teşekkürlerini sundu. Üniversitenin misyonuna uygun olarak bölgenin ve ülkenin gelişimine katkı sağlamanın öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.