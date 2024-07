İSTANBUL (AA) - INVAMED, ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz'ü INVAMED Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'nde ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ünlü kalp Cerrahı Dr. Mehmet Öz, INVAMED tarafından faaliyete geçirilecek Türkiye'nin ilk Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Açılış öncesinde gerçekleşen ziyarette dijital sağlık ve sağlıkta yapay zeka konularında detaylı incelemelerde bulunan Öz'e, INVAMED Başkanı Raşit Dinç tarafından yazılan "Digital Health: The Impact of Technology on Healthcare" kitabı hediye edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, eğitim merkezinin, robotik cerrahi alanında yapılacak akademik çalışmalara ve klinik araştırmalara ev sahipliği yaparak Türkiye’nin tıp alanındaki bilgi birikimini ve yetkinliğini artıracağını belirtti.

Sağlık profesyonellerinin INVAMED Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'nde edindikleri bilgilerle hastalarına daha etkin ve güvenli tedavi yöntemleri sunabileceklerini aktaran Dinç, "INVAMED Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi, Türkiye'nin sağlık hizmetleri altyapısının güçlendirilmesine ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Öz ise INVAMED'in bu alandaki liderliğini ve geleceğe dönük vizyonunu övgüyle karşıladığını belirterek, "Bu merkez, sadece cerrahların eğitimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda tıbbi teknolojilerdeki yeniliklerin hızla benimsenmesine de öncülük edecektir." açıklamasında bulundu.

INVAMED, Türkiye'nin ilk Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'ni açarak cerrahların yetkinliklerini artırmayı ve hastalara daha etkili tedavi yöntemleri sunmayı amaçlıyor.

Cerrahların operasyon öncesinde pratik yapmalarını sağlamak için robotik cerrahi simülatörleri, 3D görselleştirme teknolojileri ve ileri düzeyde görüntüleme sistemleriyle donatılan Robotik Cerrahi Eğitim Merkezi'nde sağlıkta makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları üzerine de eğitimler verilecek.

Katılımcılar, merkezdeki teknolojilerin hastalık teşhisinden tedavi planlamasına kadar nasıl kullanıldığını öğrenme fırsatı bulacaklar.