Konya'da sanayi sitesi içinde drift yaparken görüntülerini paylaşan bir sürücüye, polis ekipleri tarafından büyük bir ceza kesildi. Drift yaparken yakalanan sürücüye 32 bin 233 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Polis ekipleri görüntüler üzerinden iz sürdü

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesindeki sanayi sitesinde bir aracın drift yaptığı görüntüleri inceledi. Görüntüler üzerinden aracın plakasını tespit eden ekipler, sürücü A.T.’yi belirleyerek gerekli işlemleri başlattı.

Ceza ve belgeye el koyma

A.T.'ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D maddesi gereğince drift yapmaktan dolayı 32 bin 233 lira para cezası kesildi. Ayrıca, sürücünün belgesine 60 gün süreyle el konuldu.