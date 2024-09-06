Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye'nin 2025-2027 yılları arasındaki ekonomik hedeflerini belirledi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, programın ülke ekonomisine hayırlı olmasını dileyerek, iş dünyasının finansal öngörülebilirlik ve enflasyonla mücadeleye odaklandığını ifade etti.

"Sürdürülebilir büyüme önemli"

Uğur Erdoğan, açıklamasında iş dünyasının beklentilerine değindi: "Orta Vadeli Program, iş dünyası için finansal istikrar ve öngörülebilirliğin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve sürdürülebilir büyüme, temel beklentilerimiz arasında yer alıyor." Erdoğan, programda yer alan makro ekonomik hedeflerin Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıracağını da sözlerine ekledi.

Enflasyon ve büyüme tahminleri

Açıklanan programda bu yılki büyüme beklentisi yüzde 4'ten yüzde 3,5'e çekilirken, enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseltildi. Cari açık tahmini ise yüzde 3,1'den yüzde 1,7'ye indirildi. Erdoğan, işsizlik oranındaki düşüşe dikkat çekerek, Türkiye'nin istihdam oranındaki artışın umut verici olduğunu belirtti.

"Reel sektörün sesi duyulmalı"

DTO Başkanı Erdoğan, reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve kamu-özel sektör istişaresinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, iş dünyasının bu sürece aktif olarak katılmaya devam edeceğini ifade etti.

Orta Vadeli Program’ın, Türkiye ekonomisinin geleceğine yön vermesi açısından kritik bir yol haritası olduğunu belirten Erdoğan, yapısal reformların hızlandırılmasının iş dünyasının rekabet gücünü artıracağını söyledi.