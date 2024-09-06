Afyonkarahisar’da, sokak düğünlerinde havaya ateş açarak tehlike yaratan 5 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Eylül 2024'te Susuz, Çayırbağ beldesi ve Köprülü köylerinde gerçekleşen düğünlerde silahla havaya ateş açıldığını tespit etti. Genel güvenliği kasten tehlikeye sokan bu eylemler üzerine yapılan incelemeler sonucunda, 5 kişinin kimliği belirlendi. Jandarma, düzenlediği operasyonlarla bu şahısları gözaltına aldı.

Ele geçirilen silah ve mermiler şaşırttı

Yapılan baskınlarda, şahısların evlerinde 5 kurusıkı tabanca, şarjörler ve 155 adet mermi ele geçirildi.