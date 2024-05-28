Nisan ayından bu yana Google aramalarında balayı, gelinlik, damatlık, düğün videosu gibi anahtar kelimeleri artış gösterdi.İSTANBUL (İGFA) - Her geçen gün yeni eklenen trendlerle gelişen ve büyüyen düğün sektöründe her yıl ortalama 550 bin çift evleniyor. Aynı zamanda birçok sektöre de büyük fırsatlar sunan sektörde öne çıkmak ve sezonu iyi değerlendirmek isteyen firmalar, dijital pazarlama stratejileri ile pastadan önemli bir pay alıyor.

Düğün harcamalarının birçok sektöre de büyük fırsatlar sunduğunu belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “Özellikle internet kullanımının yaygın olduğu günümüzde, evlilik hazırlığı yapan çiftlere ulaşmak için dijital platformlar etkili bir araç olarak öne çıkıyor. Google aramalarında balayı, gelinlik, damatlık gibi anahtar kelimelerde Nisan ayından itibaren belirgin bir artış görülmektedir. Balayı aramalarında geçtiğimiz yıla göre Mayıs ayında yüzde 75, Nisan ayına göre ise yüzde 112 artış kaydedilmiştir” dedi.

Kaplan, düğün sektörü için yapılacak dijital pazarlama stratejilerini şu şekilde sıraladı:

Hedef Kitle ve Temalara Göre Segmentasyon Hizmetlerinizi ve hedef kitlenizi belirleyerek pazarlama stratejinizi temalara göre ayırın. Örneğin, balayı hizmeti sunan bir otel iseniz, bu hizmeti arayan kullanıcıları hedefleyin ve ilgili temalara göre reklamlar oluşturun.

Anahtar Kelime Optimizasyonu ve Reklam Metni Her arama anahtar kelimesine özel reklam metni oluşturun. Balayı ile ilgili aramalarda, otelin avantajlarını vurgulayan reklam metinleri hazırlayın.

Doğrudan Hedefe Ulaşın Düğünle ilgili web sitelerini ziyaret eden, balayı otellerini araştıran, gelinlik ve damatlık bakan, düğün mekânı arayan kullanıcıları hedefleyin. Bu sayede geri dönüş oranlarınızı artırabilirsiniz.

Video İçerikler Video izlenmelerinin artmasıyla birlikte dijital pazarlama stratejilerinde de kullanılan video içerikleri, düğün sektörü için mutlaka değerlendirilmeli. Ürün ve hizmetlerin avantajlarını anlatan video içerikler oluşturarak kullanıcıların dikkatini çekebilirsiniz. Video içerikler, sesli veya görsel olarak kullanıcıların ilgisini çekecek şekilde hazırlanarak, duygusal bir bağ kurabilir ve marka bilinirliğinizi artırabilirsiniz.

Yeniden Pazarlama Düğün sürecinde detaylı araştırmalar yapan kullanıcıları yeniden hedefleyerek, web sitenize ikinci, üçüncü ve dördüncü kez çekebilirsiniz. Bu sayede kullanıcıların başka bir ürünü veya hizmeti satın almaya karar vermeden önce onları yeniden kazanabilirsiniz. Burada yapılan kampanyalar ve hatırlatıcı mesajlar büyük önem taşıyor.

Sosyal Medya Stratejilerini Kullanın Sosyal medyada evlilik hazırlığında olan genç kitleyi hedefleyebilirsiniz. İnstagram, TikTok ve Youtuba’da düğün hazırlığı, dans videoları gibi içerikleri izleyen kullanıcıları hedefleyerek web sitenize çekebilirsiniz. Hastag kullanımları, yapılan iş birliği çalışmaları ve video reklamları bilinirliği artırmak için en sık başvurulan yöntemlerden. Sosyal medyada trendleri takip etmek ve hızlıca uyum sağlamak çok önemli.