Muğla'nın Cumhuriyet Meydanı, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde anlam dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Suavi konseri, barış temalı coşkulu bir kutlamaya dönüştü. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte barış ve dostluk mesajları ön plandaydı.

Barış güvercinleri uçuruldu

Etkinliğin en anlamlı anlarından biri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ünlü sanatçı Suavi'nin birlikte barış güvercinleri uçurduğu an oldu. Barışın simgesi olan güvercinlerin gökyüzüne salınması, katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Konser boyunca Suavi, sevilen şarkılarını seslendirdi ve kalabalık, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Başkan Ahmet Aras da etkinlik boyunca vatandaşlarla birlikte halay çekerek coşkuya ortak oldu.

Başkanlardan Barış mesajları

Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Dünya Barış Günü’müz kutlu olsun. Dünyada savaşların bitip barışın gelmesini temenni ediyoruz. Bu etkinliği gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ediyorum,” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ise, “Adalet yoksa, güven yoksa, güvenlik yoksa barış mümkün müdür?” şeklinde barışın teminatı için adalet ve güvenliğin önemine dikkat çekti.

Başkan Aras'tan barış vurgusu

Konserde bir konuşma yapan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, barışın önemine vurgu yaptı. “Barış dolu bir dünya için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz,” diyen Aras, Atatürk’ün savaşların savunma amaçlı değilse cinayet olduğunu belirten sözlerini hatırlatarak barışın değerine dikkat çekti. “Öncelikle Muğla’mızda, sokağımızda, mahallemizde barışı tesis edelim. Herkes birbirine sevgi ile baksın, kucaklaşsın. Yerel yöneticiler olarak kentimizde birlik ve beraberlik ortamını yaratmak için çalışacağız. Herkesten talebim, kavgadan, şiddetten ve cinayetlerden uzak, güzel bir Muğla yaratmaktır. Dünya Barış Günü’müz kutlu olsun,” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu özel etkinlik, barış mesajlarının geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağladı. Etkinlik, Muğla'nın barışa olan bağlılığını ve toplumsal birlikteliği pekiştirdi.