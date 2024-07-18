Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Tolgahan Karataş’ın çekimlerin yapıldığı villaya sokaktan bulduğu erkekleri getirdiğini ve uygunsuz davranışlar sergilediğini iddia etti. Ersoy, “Her zaman şeffaf olmayı yeğleyen bir kişi olarak bu kez yine aynı şeffaflıkla sizleri bir konu hakkında bilgilendirmek istediğim için bu duyuru yazımı kaleme aldım efendim. Dünya Güzellerim Tatilde programında makyörüm olarak çalışan Tolgahan Karataş'ın sokaktan bulup getirdiği bazı erkeklerle uygunsuz davranış biçimleri içerisinde olduğunu duydum.” dedi.

Açıklamasında, iş ortamına ve iş etiğine uygun olmayan bu davranışlardan programdaki bazı ekip üyelerinin de haberdar olduğunu belirten Ersoy, yönetim kadrosundan bir kişinin de bu duruma eşlik ettiğini söyledi. Ancak bu kişinin ismini açıklamak istemediğini ifade etti.

Villadan kovdu

Bülent Ersoy, makyörü Tolgahan Karataş ile olan iş akdini tek taraflı olarak feshettiğini belirtti. “Hal böyle olduğu içim makyör Tolgahan Karataş beyefendi ile olan iş akdimi tek taraflı olarak feshettim zira bunlar benim hayat felsefem gereği, yaşam tarzıma, bulunduğum mevkiye, kişiliğime ve starıma ters düşen davranış biçimleridir.” diyen Ersoy, Karataş’ın gece yarısı villadan kovulduğunu açıkladı.

Tolgahan Karataş’ın kendisini savunmak adına “Ben homoseksüelim ve bazı ihtiyaçlarım var. Bunları karşılamak için de kimseden izin almam, kimseye de hesap vermem” dediğini belirten Ersoy, bu savunmayı kabul etmediğini söyledi. Ersoy, “Kendisini nasıl tatmin edip etmeyeceğiniz ya da tatmin ettireceğiniz tarzlar beni enterese etmez. Beni enterese eden sadece sizi çok basit bir ruha ve kalitesiz bir kişiliğe sahip olup bu villaya dışarıdan, sokaktan adam bulup çekimleri yapılmış olduğunu villanın içerisine sokup iş etiğine uygun olmayan bu basit davranışları sergilemiş olmanız.” dedi.

11. bölümde ayrıldı

Bülent Ersoy, programın 11. bölümünde kendi finalini yaptığını ve programdan ayrıldığını açıkladı. Ersoy, “Ayrıca buradaki bazı kişilerin yönetim noksanlıkları gereği ve başıboş davranış biçimleri sebebiyle daha fazla bu mahallevari avam ortamda kalamayacağımı Bloom Medya patronu sayın Uygar Ataş beyefendiye de ilettirip 11. bölümde kendi finalimi verdim ve programdan ayrıldım. Şimdi de evime dönüyorum.” ifadelerini kullandı.