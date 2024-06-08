Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, bu yıl 2024 Dünya Kaykay İniş Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyonada dünyanın en iyi ekstrem sporcuları, kıyasıya rekabet içinde. Toplamda 19 ülkeden gelen 1'i kadın olmak üzere 100 sporcu, Ergan Dağı Kayak Merkezi yolunda mücadele ediyor. Heyecan dolu yarışma, 9 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Ergan Dağı, Erzincan'ın önemli spor ve turizm merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bu tür uluslararası etkinlikler, bölgenin tanıtımına ve turizm potansiyelinin artmasına katkıda bulunuyor. Yarışmalar boyunca sporcular, hız ve teknik becerilerini sergileyerek izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatıyor.

Bu tür etkinlikler, ekstrem spor meraklıları ve yerel halk için büyük bir ilgi odağı haline geliyor. Ayrıca, Erzincan'ın doğal güzellikleri ve spor altyapısının dünya çapında tanınmasını sağlıyor.