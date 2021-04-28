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12 yaşında üniversite mezunu olacak

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Mike Wimmer bir yıllık karantina sürecinde hem liseden hem de üniversiteden mezun olmak için gün sayıyor

12 yaşında üniversite mezunu olacak
28 Nisan 2021 Çarşamba 13:55

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) koronavirüs salgını sürecinde dünya eve kapanırken,12 yaşındaki Mike Wimmer'in azmi görenleri şaşırttı. Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan Wimmer pandemi nedeniyle 1 yıllık karantina sürecini iyi değerlendirerek, eğitim basamaklarını hızla tırmandı. Karantina sürecinde eğitim hayatını erken bitirmeye karar veren Wimmer, bu süreçte daha fazla ders alarak, 1 yılda; 2 yıllık lise ve 2 yıllık ön lisans diplomasını almaya hak kazandı. Mike Wimmer'ın 21 Mayıs’ta Rowan-Cabarrus Community College’dan, 28 Mayıs’ta ise bölüm birincisi olarak Concord Akademi Lisesi'nden mezun olacak. Wimmer, Rowan-Cabarrus Community College'daki not ortalamasının 4.0, lise not ortalamasının ise 5.45 olduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #mike wimmer
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