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20 dolara 'kölelik karşıtı' ayarlaması

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 20 Amerikan doları banknotun tasarımını güncelleyerek hali hazırda üstünde bulunan ABD’nin 7’inci başkanı Andrew Jackson’un resmini kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tabman'in resmiyle değiştirmeye hazırlanıyor

20 dolara 'kölelik karşıtı' ayarlaması
26 Ocak 2021 Salı 11:59

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, 20 Amerikan doları banknotun tasarımını güncellemek için harekete geçiyor. 20 dolarlık banktoun üstünde bulunan ABD’nin 7’inci başkanı Andrew Jackson’un resmi yerine kölelik karşıtı Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tabman'in resmiyle değiştirilmesi gündeme geldi. Beyaz Saray basını sekreter Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada "Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman'ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır” dedi.

Beyaz Saray dün yaptığı açıklamayla, ABD’de kullanımda olan 20 dolarlık banknotun tasaramını güncelleyerek yeni banknotta Afrikalı-Amerikalı aktivist Harriet Tabman'in resminin konulması için çalışmaya başlandığının sinyali verdi. Tabman,  ABD'de 19’uncu yüzyılda köleliğe karşı ve ırklar arası eşit haklar sosyal reformu için savaşan bir aktivist olarak tanınıyor.


İLK OBAMA ZAMANINDA GÜNDEME GELMİŞTİ


ABD’nin 20 dolarlık banknotunun yeniden tasarlanma teklifi, ilk olarak eski başkan Barack Obama yönetimi tarafından ortaya atıldı ve daha sonra Trump yönetimi sırasında teklifin ertelendi. Biden yönetimi, konuyu yeniden gündeme getirdi. Beyaz Saray basını sekreter Jen Psaki dün basına yaptığı açıklamada , "Banknotlarımızın, paramızın ülkemizin tarihini ve çeşitliliğini yansıtması önemlidir, Harriet Tubman'ın yeni 20 dolarlık banknotu süsleyen imajı kesinlikle bunu yansıtacaktır” dedi. Hali hazırda 20 dolarlık banknotta ABD’nin yedinci başkanı Andrew Jackson yer alıyor.

Etiketler; #joe biden #dolar #kölelik karşıtı
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