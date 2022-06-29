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2022'nin trans güzeli belli oldu

2004'ten bu yana Miss International Queen adıyla düzenlenen uluslararası trans kadınlar güzellik yarışması, bu yıl Tayland'da yapıldı. Birinci, Filipinler'den Fuschia Anne Ravena oldu

2022'nin trans güzeli belli oldu
29 Haziran 2022 Çarşamba 12:05

Dünya çapında trans kadınlar güzellik yarışması düzenlendi. Filipinler güzeli Fuschia Anne Ravena, dünyanın en büyük trans kadınlar güzellik yarışmasında 2022 güzeli seçildi.

Tayland'da düzenlenen yarışmada 27 yaşındaki girişimci Ravena, uluslararası güzellik kraliçesi tacını taktı. Yarışmada, 23 farklı ülkeden kraliçe adayı yer aldı.

Kolombiyalı Jasmine Jimenez'in ikinci olduğu yarışmada, Fransa güzeli Aëla Chanel üçüncülük unvanını aldı.

Tayland televizyonunda cumartesi günü canlı yayınlanan güzellik yarışması finalinde yarışmacılar gece elbiselerinin yanı sıra kendi ülkelerini temsil eden ulusal kostümlerle de sahneye çıktı.

Soru-cevap bölümünde Ravena, trans güzellik kraliçesi olmanın amacının "diğer insanlara ilham vermek" olduğunu söyledi. Ravena ayrıca, "İnsan olmanın ve trans kadın olmanın en güzel yanının sadece bilgi dolu bir kafaya sahip olmak olmadığını düşünüyorum. Sevgi ve saygı dolu bir kalp, dinlemeye hazır bir kulak ve insanlara yardım etmeye istekli eller olmalı" dedi.

Yarışmadan önce yarışma organizatörleri tarafından yayınlanan bir videoda Ravena, cinsiyet geçişinin "kolay olmadığını" söyledi. Yarışmada ödülünü annesine adayan Ravena, "Kendi evime kabul edilmek, trans yolculuğum boyunca aldığım en iyi hediye" dedi.

Miss International Queen adıyla düzenlenen güzellik yarışması, 2004'ten beri düzenleniyor. Yarışma, 2021'de pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Ravena, tacın yanı sıra yaklaşık 12 bin 700 dolar para ödülü ve sponsorlardan hediyeler aldı.

Etiketler; #trans güzellik yarışması #miss international queen #tayland #filipinler
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