3 kişi TIR'ın altında kaldı 

Çorum'da, TIR'ın altına giren otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 07.30 sıralarında Çorum- Ankara karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kavşakta kontrolden çıkıp TIR'ın altına girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilden çıkarılan 2 yaralı ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak yaralılardan biri daha, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu. Kazada, 10 FAD 60 plakalı otomobildeki sürücü Fahri ile Yunus ve Saliha Erer'in yaşamını yitirdiği, Hanife Erer'in de ağır yaralandığı öğrenildi. 19 ABD 044 plakalı TIR sürücüsü Çelebi Çınar'ın hafif yaralandığı kazada ölenlerin ise akraba oldukları belirtildi.

