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4 bin 300 Rus askeri öldü, 200 asker esir alındı. Ukrayna, Rus aileler için telefon hattı kurdu!

4 bin 300 Rus askeri öldü, 200 asker esir alındı. Ukrayna, Rus aileler için telefon hattı kurdu!
28 Şubat 2022 Pazartesi 08:58

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürüyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada şimdiye kadar 4 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğü ve 200'e yakın askerin de esir alındığı belirtildi. Ukrayna, Rus askerlerin durumundan haberdar olmak isteyen aileler için de özel bir telefon hattı kurma kararı aldı

Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde (BMGK), Ukrayna konusunda BM Genel Kurulu’nda olağanüstü oturum yapılması tasarısının geçmesinin ardından konuştu.

Tasarıya evet oyu veren üyelere teşekkür eden Ukrayna Daimi Temsilcisi, Rusya’nın ülkesinde sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ettiğini belirterek “Rusya Devlet Başkanı'nın en son nükleer şantaja başvurması da son derece endişe vericidir ve dünya, bu tehdidi çok ciddiye almalıdır.” dedi.

Kyslytsya, Ukrayna ordusunun Ruslara karşı büyük mücadele verdiğini belirterek dün itibarıyla 4 bin 300’e yakın Rus askerinin öldürüldüğünü, 200’e yakın askerin esir alındığını kaydetti.

“Hiçbir aile bunu yaşamamalı” diyen Kyslytsya, Ukrayna’ya saldıran Rus ordusundaki yakınlarının durumunu öğrenmek isteyen aileler için de özel telefon hattı oluşturulduğunu açıkladı.

Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak “Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar.” dedi.

Konsey toplantısı sonrasında söz konusu telefon numaralarını, dışarıda bekleyen basın mensuplarına da dağıtan Ukrayna Daimi Temsilcisi ayrıca, ülkesi Ukrayna'nın, Rusya Federasyonu'na karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurduklarını bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #asker #rus asker ölüm
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