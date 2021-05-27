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960 kilo uyuşturucu sahile vurdu!

İngiltere’nin Doğu Sussex bölgesinde, su geçirmez torbalara koyulmuş ve can yeleklerine bağlanmış 960 kilogram kokain ele geçirildi. İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), soruşturma başlatıldığını açıkladı

960 kilo uyuşturucu sahile vurdu!
27 Mayıs 2021 Perşembe 13:37

İngiltere’de NCA’den yapılan açıklamada, uyuşturucu maddelerin Doğu Sussex bölgesinde Hastings ve Newhaven arasında kıyıya vurduğu ifade edildi. Açıklamada, uyuşturucu madde kokainin bulunduğu paketlerin su geçirmez torbalara koyulduğu ve can yeleklerine bağlandığı belirtildi. NCA, ele geçirilen kokainin 80 milyon pound (954 milyon TL) değerinde olduğunu duyurdu. Uyuşturucu maddelerin taşınma istikametini ve nereden geldiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #uyuşturucu
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