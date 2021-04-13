TELEFONLARINI PARÇALADILAR
TELEFONLARINI PARÇALADILAR
0
KAÇIRILDI!
KAÇIRILDI!
0
GÖZTEPE'DE ŞOK GELİŞME!
GÖZTEPE'DE ŞOK GELİŞME!
0
MASKE ZORUNLULUĞUNU KALDIRDILAR
MASKE ZORUNLULUĞUNU KALDIRDILAR
0

ABD'de 23 eyalet maske zorunluluğunu kaldırdı

ABD'de Başkan joe Biden koronavirüsü tedbirlerinin devamından yana tutum sergilerken, ülkenin 23 eyaletinde maske takma zorunluluğu kaldırıldı

ABD'de 23 eyalet maske zorunluluğunu kaldırdı
13 Nisan 2021 Salı 10:59

ABD’de Başkan joe Biden, koronavirüs tedbirlerine yönelik devam edilmesi gerektiği yönündeki tutumunu sürdürüyor. Ülkede Teksas eyaletinin aldığı maske takma zorunluluğunun kaldırılması kararına 23 eyalet daha eklendi. Maske takma zorunluluğunu kaldıran eyaletler arasında, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Wisconsin ve Wyoming yer aldı.

ABD genelinde rekor kırılarak günlük aşılanma sayısı 5 milyona ulaştı. Ülke genelinde Yaklaşık 75 milyon kişinin aşıları tamamlandı, 121 milyon kişi ilk doz aşısını oldu. Ülke geneli aşılama oranı ise yüzde 36’ya yükseldi. Pek çok eyalette aşı için tek şart olarak 16 yaş ve üstü olmak yeterli. ABD hükümeti eyaletlere toplamda 237,8 milyon doz aşı gönderdi.

KOVİD-19 KAYNAKLI CAN KAYBI 567 BİN


ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 709 artarak 567 bine çıktı. Toplam vaka sayısı 31 milyon 151 bin 904'e yükseldi. Kaliforniya 3 milyon 700 binden fazla vaka ve 60 bin 491 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 836 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 125 binden fazla vakayla Florida izliyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #maske #maske zorunluluğu #joe biden
Önceki Haber
Plaket aldıktan 4 gün sonra Kod-29 nedeniyle işten çıkartıldı!
Sonraki Haber
Başkan Soyer’den Ramazan dayanışması çağrısı
Çocuklar telefonlarını çekiçle parçaladı!
Çocuklar telefonlarını çekiçle parçaladı!
0
Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı
Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı
0
ABD'de vahşet: 3 çocuğunu öldürdü
ABD'de vahşet: 3 çocuğunu öldürdü
0
Çin'den aşı ile ilgili şaşırtan açıklama!
Çin'den aşı ile ilgili şaşırtan açıklama!
0
Evinin altından hazine çıktı!
Evinin altından hazine çıktı!
0
Koronavirüs hastaları kendini yalnız hissetmesin diye...
Koronavirüs hastaları kendini yalnız hissetmesin diye...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.