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ABD'de dehşet anları: 5 kişi öldü, 40'tan fazla yaralı var

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir kişinin arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 5 kişi öldü, 40’tan fazla kişi yaralandı

22 Kasım 2021 Pazartesi 11:11

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürülmesi yer alıyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar dikkati çekiyor.

Waukesha Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 40’tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Wauskesha Polis Şefi Dan Thampson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu ve şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.

Olayın ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #aracı ile kalabalığa daldı #ölüm #abd kalabalık ölüm
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