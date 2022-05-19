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ABD'de gizemli hastalık! Vaka sayısı 180'e ulaştı!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), dün yaptığı açıklamayla ülkede çocuklara bulaşan ve kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakasının 180’e ulaştığını duyurdu. Vakaların yarısında "Adenovirüs" tespit edildiği ve bunun önemli bir ipucu olduğu belirtildi

ABD'de gizemli hastalık! Vaka sayısı 180'e ulaştı!
19 Mayıs 2022 Perşembe 15:17

CDC dün yaptığı bilgilendirme açıklamasında ülke çapında bilim insanlarının ve çocuk doktorlarının hastalığın kaynağı konusunda çalıştığını ifade ederek kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakasının 36 eyalette 180’e ulaştığını belirtti. CDC vaka sayısı konusunda “Bu, son iki hafta içinde inceleme altındaki hastalarda büyük bir artış gibi görünse de bunların büyük çoğunluğunun ‘geriye dönük’ hastalar olarak kabul ettiğimiz hastalar olduğunu anlamak önemlidir” dedi. Vakaların hepsinin yeni vaka olmadığı, çoğunlukla geriye dönük vakalar olduğu vurgulanarak 5 Mayıs’ta açıklanan vaka sayısının 109 olduğu belirtildi.

ÖLÜM VAKALARI GERİLEDİ

Şubat 2022’den itibaren akut hepatite bağlı ölüm olayı olmadığını belirten CDC, karaciğer nakli gerektiren vakaların 5 Mayıs’tan bu yana yüzde 15’ten yüzde 9’a gerilediğini ifade etti. Hastalığın kaynağı konusunda yürütülen çalışmayla, yaygın olarak hepatite (hepatit A, B, C, D ve E) neden olan bazı virüslerin test edilmesi ve dışlanması da dahil olmak üzere olası nedenlerin incelemeye devam edildiği ifade edildi. Çocukların neredeyse yarısında “Adenovirüs” (solunum yollarını ve bağırsak sistemini enfekte eden bir virüs) tespit edildiği ve bunun önemli bir ipucu olduğu vurgulandı.

CİLT VE GÖZLERDE SARI RENGE DİKKAT

CDC, 19 Mayıs tarihinde bir bilgilendirme toplantısı yapacağını belirterek “Çocuklarda şiddetli hepatitin nadir olduğunu unutmamak önemlidir. Bununla birlikte, ebeveynleri ve bakıcıları, hepatit semptomları (özellikle cilt veya gözlerin sararması olan sarılık) hakkında bilgi sahibi olmaya ve herhangi bir şüpheyle de olsa çocuklarının sağlık hizmeti sağlayıcısına başvurmaya teşvik ediyoruz” ifadeleriyle kamuyu uyardı.   


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #çocuk hastalık #salgın hastalık
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