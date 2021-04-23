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ABD'de ilginç olay! Nişanlısının babasından çocuk yaptı!

ABD’nin Illinois eyaletinde yaşayan 25 yaşındaki Mackenzie Yocum, nişanlısının 61 yaşındaki evli babasından çocuk dünyaya getirdi

ABD'de ilginç olay! Nişanlısının babasından çocuk yaptı!
23 Nisan 2021 Cuma 16:10

ABD'li bir baba ile oğlunun nişanlansıyla ilişki yaşadığı ve bir çocuk sahibi oldukları ortaya çıktı. Evli ve 4 çocuk sahibi 61 yaşındaki baba Jeff Scholl ile 25 yaşındaki Mackenzie Yocum ABD basınına mutluluk pozları verdi. Illinois kentinde yaşayan Mackenzie Yocum, nişanlısıyla yaşadığı sorunlar döneminde nişanlısının babası olan 61 yaşındaki Jeff Scholl'un kendisiyle ilgilendiğini ve bu sırada yakınlaştıklarını ifade etti. Yocum, nişanlısının babası ile ilişkiye başladıklarını, ilişkilerini 6 ay kadar gizli tuttuklarını kaydederek, “Pişman olduğum tek şey dürüst olmamak ve önceki ilişkilerimiz bitmeden Jeff ile bir ilişki kurmak” dedi. Çiftin şu anda Wyatt adında bir kızları bulunuyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #nişanlı
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