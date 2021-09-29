ABD'de korkunç olay! Amip, küçük çocuğun beynini yedi!

ABD'nin Teksas eyaletinde korkunç bir olay yaşandı. Parkta oynayan küçük bir çocuğun burnundan giren ve beynine ulaşan amip, çocuğun ölümüne neden oldu

Olay ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Don Misenhimer Park'ında meydana geldi. Su sıçrama tahtasında oyun oynayan çocuğun burnundan amip girdi. Çocuğun beyinen ulaşan amip, beyni kemirmeye başlayarak küçük çocuğun ölümüne neden oldu.

Çocuğun vefatının ardından bölgede de yeni bir tartışma patlak verdi. Bölge sakinleri, içme ve kullanma sularının işçiler tarafından yeteri kadar denetlenmediğini ve ortaya çıkan durumun sürpriz olmadığını dile getirdiler.

Bölge halkının iddialarını yetkililer de kabul etti. Olayla ilgili yayınlanan raporda, su denetimlerinde ihmalkarlıklar olduğu ve denetim yapılması gereken bazı günlerin boş geçildiği bilgisine yer verildi.