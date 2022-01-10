ABD'de korkunç yangın: 19 kişi öldü

New York'taki bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 13 kişinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangına arızalanan bir elektrikli ısıtıcının neden olduğu açıklandı



New York'un Bronx kentinde bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Belediye Başkanı Eric Adams'ın kıdemli danışmanı Stefan Ringel, binadaki yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiğini doğrularken, ölenlerin 9'unun çocuk olduğu ve hastaneye kaldırılan 13 kişinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

New York İtfaiye Departmanı (FDNY), yangın çıkan 19 katlı apartmanın üst katlarında mahsur kalan sakinlerin dumandan zehirlendiği bilgisini paylaştı.

Bronx'ın Tremont bölgesindeki yangında binada mahsur kalan onlarca yaralının civar hastanelerde tedavisinin devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi.

New York şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada erken saatlerde çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan üçüncü katının üstündeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale ettiklerini açıklamıştı.

Geçen hafta Philadelphia kentindeki bir binada çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

New York'un Bronx kentinde bir apartmanda çıkan ve 9'u çocuk 19 kişinin ölümüne yol açan yangının bir dairedeki ısıtıcıda meydana gelen elektrik arızasından kaynaklandığı belirtildi.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro, düzenlediği basın toplantısında, Bronx'ın Tremont bölgesinde bulunan 19 katlı binada çıkan yangına, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğunu bildirdi.

Nigro, 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği olayda, yangın çıkan dairenin kapısının açık bırakılması nedeniyle dumanların hızlıca üst katları sardığını ve 60'tan fazla kişinin zehirlendiğini ifade etti.

New York Belediye Başkanlığından yapılan bilgilendirmede ise yangında ölen çocukların 16 yaş ve altında bulunduğu, binada oturanların büyük çoğunluğunun Gambiya'dan gelen Müslümanlar olduğu kaydedildi.

200 KİŞİ MÜDAHALE ETTİ

New York şehir merkezine bağlı Bronx kentindeki binada erken saatlerde çıkan yangında mahsur kalan 63 apartman sakininin yaralandığı, 32'sinin durumunun ağır olduğu belirtilmişti.

Nigro, düzenlediği basın toplantısında, yaralananların çoğunun yüksek katlı binanın yangın çıkan katının üzerindeki dairelerde bulunduğunu, 200 kişilik bir ekiple yangına müdahale edildiğini açıklamıştı.

New York Belediye Başkanlığı, yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini, bazılarının durumları ağır olmak üzere onlarca kişinin civar hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini doğrulamıştı.