Akıllı telefon aldı diye darp ettiler!

Kudüs'te akıllı telefona satın alan bir Haredi Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Haredi mezhebi, kendi takipçilerinin televizyon, telefon veya bilgisayar gibi modern teknolojileri kullanmasını yasaklıyor

Kudüs'te bir mağazadan akıllı telefon satın alan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi genç, bir grup Haredi tarafından darp edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Haredi bir gencin mağazadan bir telefon satın aldığı sırada aralarında hahamın bulunduğu bir grup Haredi tarafından darp edildiği görülüyor. Haredi mezhebi, takipçilerinin telefon, televizyon ve bilgisayar gibi modern teknolojileri edinmelerini yasaklıyor.