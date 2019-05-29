Amerika Vizesi Almak Artık İmkânsız Değil!

Amerika'nın en çok tercih edilme sebeplerinin başında; eğitim kalitesi, yaşam standartları, yatırım ve kazanç gibi birçok sebep yer alıyor.

Amerika Vizesi Nedir?

Amerika vizesi; ABD'ye girebilmek adına yetkili mercilerden alınan isime denir. Birçok insanın hayallerini süsleyen Amerika sağladığı olanaklarla hep “rüyalar ülkesi” olmuştur. Amerika'nın en çok tercih edilme sebeplerinin başında; eğitim kalitesi, yaşam standartları, yatırım ve kazanç gibi birçok sebep yer alıyor. İnsanlar aileleri ile birlikte daha rahat yaşam standartları sürebilmeyi umarak Amerika Vizesi başvurusu yapmaktadır. Bu sebeple ABD için Dünya’nın en çok vize başvurusu alan ülkesi diyebiliriz. Visamerika olarak; Sizlere bu bağlamda Profesyonel danışmanlık ve konaklama hizmeti sağlamaktayız.

E2 Vizesi - Yatırımcı Vizesi



E2 vizesi diğer adı ile yatırımcı vizesi; ABD’de yeni iş kurmak veya işletme devralmak adına atılan adımların genel adıdır. E2 Vize başvurusu yapacak kişilerin Amerika ile anlaşmalı olması gerekmektedir. Türkiye’nin ABD ile mevcut bir anlaşması var, dolayısıyla Türkiye’den E2 vizesi başvurusu yapıla bilinir.

E2 Vizesinin sağladığı birçok olanak mevcuttur. Bunlardan bir kaçı:

Amerika’ya turist vizesi ile gelmişseniz aynı süreçte E2 Vizesi başvurusu da yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra eşiniz ve 21 yaşın altındaki çocuklarınızı yanınızda getirebilirsiniz.

E2 başvurusu yapmak için belirli bir eğitim düzeyine sahip olmanız gerekmiyor.

E2 vizenizi Türkiye’den alırsanız, ABD dışına giriş çıkış olanakları sağlar.

Yıllık her hangi bir kotaya bağlı olmamakla birlikte vize şartlarını sağladığınızda vize alabilirsiniz.



Visamerika danışmanlık ekibi olarak; Gerek Amerika’da yaşam, gerek iş kurma konularında tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazır, sadece teoride değil pratikte de yanınızda olacak Profesyonel bir ekibiz.

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