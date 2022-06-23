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Bezden adamla evlendi, yetmedi bir de çocuk yaptı!

Brezilya'da ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın annesinin diktiği bezden bir adamla evlendi. Evlenmeden önce hamile olduğunu duyuran kadın, hastanede 35 dakikada bir de bez bebek doğurdu!

Bezden adamla evlendi, yetmedi bir de çocuk yaptı!
23 Haziran 2022 Perşembe 12:22

Enteresan olay Brezilya’da gerçekleşti. 37 yaşındaki Meirivone Rocha Moraes, annesine bekar olduğu ve dans edecek kimsesi olmadığı konusunda şikayet ettikten sonra “hayatının aşkıyla” tanıştı.

Daily Mail’in haberine göre, annesi ise kızı için bezden oluşan Ragdoll Marcelo’yu hazırladı.

Şaşırtıcı olaylar bununla da bitmedi ve Moraes ise Ragdoll Marcelo isimli bez bebeğe aşık oldu ve birkaç ay sonra “hamile olduğunu” duyurdu.

Ancak evlilik dışı bir bebek sahibi olmak istemeyen “çift”, 250 kişinin katıldığı bir törenle evlenmeye karar verdi.

Bir hafta sürecek balayını Rio de Janeiro’daki bir sahil evinde geçiren “çift”, çocukları doğana kadar “endişeyle” bekledi.

Moraes, doğumu 200 kişilik bir izleyici kitlesine canlı yayınlarken, bir doktor ve hemşire yardımıyla bir “bez bebeği” 35 dakikada doğurdu.

Bir aile olarak mutlu bir şekilde yaşamasına rağmen Moraes, evin geçimini sağlayan tek kişi olarak faturaları ödemekte zorlandığını söylüyor.

Düğünü hakkında konuşan Brezilyalı kadın, “Benim için harika bir gündü, çok önemli, çok duygusaldı.”

“Hayatımda hep istediğim bir adam. Onunla evlilik hayatı harika. Benimle kavga etmiyor, tartışmıyor ve beni anlıyor.”


“Marcelo harika ve sadık bir koca. O böyle bir adam ve bütün kadınlar onu kıskanıyor. Annem Marcelo’yu yapıp beni onunla ilk tanıştırdığında, ona aşık oldum. İlk görüşte aşktı.”

“Danslara giderdim ama her zaman bir eş bulamazdım. Sonra o, hayatıma girdi ve her şey anlam kazandı” sözleriyle duygularını aktardı.

Etiketler; #brezilya #bezden adam #evlilik #saçma evlilik
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