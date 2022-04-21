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Bilim insanları açıkladı! İnsanlığı kurtaracak!

Bilim insanları olası bir kıyamete karşı bir rapor hazırladı. Raporun detaylarında insanlığın yanından deniz yosunlarını ayırmaması gerektiğine vurgu yapıldı. Besin değeri yüksek olan deniz yosunlarının insanlığı kurtaracağı iddia edildi

Bilim insanları açıkladı! İnsanlığı kurtaracak!
21 Nisan 2022 Perşembe 09:54

Dünya genelinde savaş ve nükleer tehditler artmaya devam ederken, bilim insanları da olası bir kıyamete karşı hazırlanmaya devam ediyor. Bilim insanları tarafından hazırlanan bir raporun detayları da ortaya çıktı.

Bilim insanlar, olası bir nükleer patlama, dev asteroit çarpması ya da volkanik patlamalarda, insanların nasıl hayatta kalacağına odaklandı. Bu nedenle deniz yosununun çok önemli olduğu ve alternatif besin maddesi olarak insanlığı kurtaracağı belirtildi.

Araştırma hakkında konuşan bilim insanı Juan García Martínez, "Bu çok önemli bir araştırma. İnsanların olası kıyamet senaryolarına teşvik edilmesi açısından büyük bir değer taşıyor" dedi.

Etiketler; #bilim insanları #kıyamet #kıyamet senaryosu #denizyosunu
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