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Bir aylık bebek leğenle kurtarıldı

Rai tayfununun can kayıplarına yol açtığı Filipinler'de, 1 aylık bir bebeğin arama kurtarma ekipleri tarafından leğenin içinde kurtarıldığı bildirildi

Bir aylık bebek leğenle kurtarıldı
17 Aralık 2021 Cuma 11:42

BBC'nin haberine göre, Cagayan de Oro şehrinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 aylık bebek mahsur kaldı.

Filipinler Sahil Güvenlik görevlileri, bebeği leğenin içinde yüzdürerek güvenli bölgeye taşıdı.

Yetkililer, Rai tayfununun neden olduğu selde en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve rüzgar, birçok köyde ağaçların devrilmesine ve su baskınlarına neden oldu.

Yetkililer ayrıca tayfun bölgeyi vurmadan önce 300 bin köylünün tahliye edilerek güvenli bölgelere kaçtığını aktardı.

Etiketler; #rai tayfunu #bebek #bebek kurtarma #legen #filipinler bebek
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