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Bir ilk: Uzay turistleri

ABD’nin uzay programını yöneten NASA’nın uzay taşımacılığından sorumlu SpaceX tarafından uzaya gönderilen ve tamamı sivillerden oluşan astronotlardan ilk görseller paylaşıldı

Bir ilk: Uzay turistleri
17 Eylül 2021 Cuma 09:55

NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden tarihte ilk defa tamamı sivillerden oluşan astronotlar, Inspiration 4 (Esinlenme 4) misyonu çerçevesinde Dünya’nın yörüngesine ulaştı. 3 günlük uzay yolculuğu kapsamında ‘uzay turistleri’ olarak adlandırılan ekipten, ilk görseller paylaşıldı. Astronotların, Dünya yörüngesindeki seyahatlerinin sonunda ABD’nin Florida kıyılarına inmesi planlanıyor. Her 90 dakikada Dünya etrafında bir tur atacakları ifade edildi.   


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #uzay turistleri #nasa
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