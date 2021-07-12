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Bir ülke alev alev yanıyor. Sıcaklıklar 56 dereceyi gördü

Bir ülke alev alev yanıyor. Sıcaklıklar 56 dereceyi gördü
12 Temmuz 2021 Pazartesi 20:56

Termometrelerin 108 yıl sonra 56 dereceyi gösterdiği ABD'de sıcaklık rekoru kırıldı. Aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede çok sayıda kişi hayatını kaybederken, özellikle batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede orman yangınlarına yol açtı

ABD tüm zamanların en sıcak günlerinden birisini yaşadı. California'nın güneyi ve Arizona sınırı boyunca uzanan Ölüm Vadisi'nde termometreler 56 dereceyi gördü. Bu sıcaklık en son 1913 yılında Furnace Creek Çölü'nde ölçülmüştü.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, aşırı sıcaklar 50 milyona yakın kişiyi etkiledi. Yetkililer bölgede yaşayan milyonlarca kişi için uyarı mesajları yayınladı. Bu mesajlarda özellikle çocukların ve yaşlıların sıcak havaya karşı dikkatli olması istendi.

ÇOK SAYIDA ORMAN YANGININA YOL AÇTI

ABD'nin batı yakasını etkileyen sıcak hava dalgası bölgede çok sayıda orman yangınına da yol açtı. Hafta sonu boyunca California, Oregon, Washington ve Idaho'da onlarca noktada yangın çıktı.

Rekor kıran sıcaklıklar nedeniyle çıkan yangınlar, bazı yerleşimlerin tahliye edilmesine yol açtı. Arizona'da yangına müdahale uçağının düşmesi sonucu iki itfaiyeci yaşamını yitirdi. Sıcak havanın yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle de yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.


İTFAİYECİLER YANGINLARI SÖNDÜRMEKTE ZORLANIYOR

Bölgedeki birçok orman yangınıyla mücadele eden itfaiyeciler, havanın kuru olduğunu ve alevleri söndürmek için uçaklar tarafından atılan suyun çoğunun yere ulaşmadan buharlaştığını söyledi.

Kanada da aşırı sıcaklar için hazırlanıyor. British Columbia'daki Lytton köyünde sıcaklığın 49,6 dereceye ulaştığı ve ülkenin kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığı belirtildi.

Etiketler; #abd #abd sıcaklar #sıcak hava
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