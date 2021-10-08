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Boji'yi artık dünya tanıyor

İstanbul’da toplu ulaşım araçlarında kenti turlayan Boji, ABD basınının da ilgisini çekti

Boji'yi artık dünya tanıyor
08 Ekim 2021 Cuma 12:24

İstanbul’da birçok toplu ulaşım aracında kenti gezmesiyle ünlenen Boji adı verilen köpek, ABD basınında geniş yer buldu. Tasmasında mikroçip taşıyan ve gittiği her yerde kendisine özel geliştirilen telefon uygulamasıyla izlenen Boji, ABD’nin CNN International kanalındaki habere de konu oldu.

CNN’de yayınlanan haberde, “İstanbul, Türkiye'de bir sokak köpeği, birkaç aydır toplu taşıma araçlarında seyahat ederken görüldü” denildi. Öte yandan ABD’nin Arkansas merkezli TV kanalı THV11’de ve Missouri merkezli STLtoday’de de Boji’nin haberi servis edildi.

Gezgin köpek Boji’ye ilgi sadece ABD’den olmadı. Hindistan merkezli WION haber kanalı ve India Today dergisinde Boji’ye ilişkin haber servis edildi. Ayrıca, Kanada’dan CTV News, CBC News, İngiltere’den Huffington Post ve Telepgraph da Boji’ye ilgi gösterdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #boji #istanbulu gezen köpek #boji abd
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