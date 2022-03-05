Bunu da gördük! Üç kız kardeşle aynı anda evlendi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ilginç bir olay yaşandı. Alınan bilgiye göre Luwizo isimli bir erkek, üçüz kız kardeşlerden aynı gün evlenme teklifi aldı. Kardeşlerin hiçbiri de kıramayan genç, üçüyle birlikte evlendi. Üç kız kardeş ise durumdan memnun

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde ikamet eden Luwizo'nun 3 kardeş ile birden dünyaevine girmesi herkesi şaşkınlık içerisinde bıraktı. Üçüz kardeşler, Luwizo'ya evlenme teklif edince kararsız kalan Luwizo, 3 kardeşle aynı anda evlendi.

Genç adam, olayın nasıl geliştiğine ilişkin de bilgi verdi. Buna göre ilk olarak Natalie isimli kızla tanışıp sevgili olduklarını belirten Luwizo, daha sonra diğer 2 kardeşle tanıştığını ve onların da kendisinden hoşlanmaya başladığını söyledi.

"GÜZELLİKLERİ KARŞISINDA ÇARESİZ KALDIM"

3 kız kardeşin kendisine aynı anda evlilik teklif ettiğini belirten Luwizo, "Evlilik kararının çok zor olduğunu biliyordum. Ancak 3'ü de aynı güzellikte olduğu için hiçbirinden vazgeçemedim" ifadelerini kullandı.

Luwizo'nun evlilik tekliflerini öğrendiğinde büyük şok geçirdiğini belirten Natalie, "Durumdan haberdar olunca şaşkınlığını gizleyemedi. Ama bizim ona olan aşkımız çok büyük olduğu için evlenmemize kimse mani olamadı" diye konuştu.

Kardeşler, herkesin kısa süre içerisinde ayrılacaklarını düşündüğünü belirterek, "4'ümüzün anlaşamayacağını ve ayrılacağımızı düşünen insanlar çok fazla. Fakat biz iyi anlaşıyoruz ve herkese mutlu olduğumuzu göstereceğiz" sözlerini kullandı.