Can kaybı 1 milyon 12 bin 657

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 12 bin 657’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 841 bin 729’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 25 milyon 145 bin 67’ye ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 406 bin 146 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 210 bin 785’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 780 bin 317 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 143 bin 010’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 824 bin 42’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 25 bin 828 olarak rapor edildi. Koronavirüs vaka sayısı olarak dünya sırlamasında 6’ncı sırada bulunan Peru’da koronavirüs vaka sayısı 811 bin 768’e ve can kaybı ise 32 bin 396’ya yükseldi. Arjantin’de toplam koronavirüs vaka sayısı 736 bin 609 olurken, can kaybı ise 16 bin 519 olarak raporlandı.

Afrika kıtasında koronavirüs vaka sayısının hızla arttığı Güney Afrika ülkesinde toplam vaka sayısı 672 bin 572 olarak raporlandı. Vaka sayısı olarak dünya sırlamasında 10’uncu sırada bulunan ülkede virüs sebebiyle meydana gelen can kaybı ise 16 bin 667 olarak raporlandı.

Dünya genelinde 7’nci sırada bulunan İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken, toplam vaka sayısı 758 bin 172, virüs kaynaklı ölü sayısı 31 bin 614 olarak raporlandı. Avrupa’da hızlı yükseliş yaşayan bir diğer ülke Fransa’da toplam vaka sayısı 550 bin 690’na ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 31 bin 893’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 12 bin 657’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 97 bin 529’a yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 223 bin 519 oldu.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 25 bin 986 olurken koronavirüs vaka sayısı ise 453 bin 637’ye yükseldi. Bangladeş’te koronavirüs vaka sayısı 362 bin 43 olurken can kaybı ise 5 bin 219 olarak raporlandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 328 bin 290’a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 122 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 739 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 334 bin 187 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 318 bin 542 kişinin iyileştiği açıklandı.

Pakistan’da koronavirüs vaka sayısı 747 kişi artarak toplamda 312 bin 263 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 479 olarak raporlandı. Pakistan’ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 309 bin 303 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 448 oldu.



