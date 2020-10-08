Can kaybı 1 milyon 60 bin 462

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 60 bin 462, virüs tespit edilen kişi sayısı 36 milyon 394 bin 156’ya yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 27 milyon 412 bin 315’e ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 776 bin 224 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 216 bin 784’e ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 2 bin 357 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 148 bin 304’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da vaka sayısı 877 bin 683’e yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 180 olarak rapor edildi. Peru’da vaka sayısı 835 bin 662 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 9 olduğu rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de vaka sayısı 840 bin 915 ulaşırken can kaybı ise 22 bin 226 olarak açıklandı.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 872 bin 276, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 562 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 653 bin 509’a ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 445’e yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 60 bin 462’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 105 bin 554’e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 835 bin 655’e çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 27 bin 658’e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 483 bin 844’e çıktı. Bangladeş’te koronavirüs vaka sayısı 373 bin 151 olarak raporlanırken, can kaybı ise 5 bin 440 olarak raporlandı.

Irak’ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 391 bin 44’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 604 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 947 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 337 bin 711 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 323 bin 208 kişinin iyileştiği açıklandı.

Pakistan’da koronavirüs vaka sayısı 316 bin 934 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 544 olarak raporlandı. Pakistan’ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 329 bin 637 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 925’e çıktı.



