Can kaybı 1 milyon 77 bin 594

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 77 bin 594, virüs tespit edilen kişi sayısı 37 milyon 475 bin 839’a yükseldi.

Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 28 milyon 117 bin 060’a ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 7 milyon 945 bin 505 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 219 bin 282’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 91 bin 840 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 150 bin 236’ya ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Kolombiya’da toplam vaka sayısı 902 bin 747’ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 660 olarak rapor edildi. Güney Amerika’da koronavirüs vakalarının hızla yükseldiği bir diğer ülke Arjantin’de toplam vaka sayısı 883 bin 882 ulaşırken can kaybı ise 23 bin 581 olarak açıklandı. Peru’da toplam vaka sayısı 846 bin 88 olarak açıklanırken virüs kaynaklı can kaybının ise 33 bin 223 olduğu rapor edildi.

Avrupa kıtasında İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken toplam vaka sayısı 890 bin 367, virüs kaynaklı ölü sayısı 32 bin 929 olarak raporlandı. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 718 bin 873’e ulaştı. Ülke genelinde toplam can kaybının da 32 bin 637’ye yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 77 bin 594’e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 108 bin 371’e yükselirken; vaka sayısı ise 7 milyon 53 bin 806’ya çıktı.

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2’nci ülke olan İran’da can kaybı 28 bin 293’e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 496 bin 253’e çıktı. Irak’ta toplam koronavirüs vaka sayısı 400 bin 124 olarak raporlanırken, can kaybı ise 9 bin 790 olarak raporlandı.

Bangladeş’te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 377 bin 73’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 5 bin 500 kişi olarak raporlandı.

Öte yandan, Suudi Arabistan’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 18 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 338 bin 944 kişinin enfekte olduğu açıklandı.