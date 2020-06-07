Can kaybı 402 bin 273

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 982 bin 883’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 413 bin 417’ye ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 676 bin 494 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 36 bin 44’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 725 olurken, vaka sayısı ise 458 bin 689 ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 234 bin 801 olurken, 33 bin 846 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 185 bin 696’ya çıkarken; 8 bin 769 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 153 bin 634 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 142 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 465’e yükselirken, hasta sayısı 284 bin 868 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 209’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 169 bin 425’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 402 bin 273’e yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Singapur’da son 24 saatte 1 kişi hayatını kaybetti. Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 6 bin 946’ya, Japonya’da ise 914’e yükseldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 57 artarak toplamda 11 bin 776’ya, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 552’ye çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 103’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 914 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 15 bin 79 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 8 kişi daha artarak 3 bin 112 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 972 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 37 bin 527’ye ulaşırken; toplamda 24 bin 559 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte 1 artarak 25’e yükseldi.

Hindistan’da ise vaka sayısı 247 bin 40’A ulaşırken, virüs nedeniyle 6 bin 946 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 119 bin 293 kişinin ise iyileştiği açıklandı.