Can kaybı 406 bin 207

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 406 bin 207’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 92 bin 919’a yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 462 bin 185’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 691 bin 962 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 37 bin 312’ye ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 5 bin 859 olurken, vaka sayısı ise 467 bin 673’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 234 bin 998 olurken, 33 bin 899 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 185 bin 869’a çıkarken; 8 bin 776 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 153 bin 977 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 155 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 542’ye yükselirken, hasta sayısı 286 bin 194 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 281’e ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 171 bin 789’a çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 406 bin 207’ye yükseldi. Asya ülkelerinden Güney Kore’ de ve Tayland’da virüs kaynaklı ölü sayısında değişiklik olmazken; Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 7 bin 207’ye, Japonya’da ise 916’ya yükseldi. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Asya ülkelerindeki koronavirüs bilançosu açıklandı. Güney Kore’de salgında enfekte kişi sayısı 38 artarak toplamda 11 bin 814’e, iyileşen kişi sayısı ise 10 bin 563’e çıktı. Ülkede koronavirüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı son 24 saatte değişmeyerek 273 olarak kalmaya devam etti.

Japonya’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 17 bin 141’e ulaşırken, virüs nedeniyle şu ana kadar 916 kişi hayatını kaybetti. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 15 bin 139 kişi ise iyileşti. Tayland’da ise salgında enfekte kişi sayısının 7 kişi daha artarak 3 bin 119 kişinin enfekte olduğu ve bunlardan 2 bin 973 kişinin iyileştiği açıklandı. Ülke genelinde salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise değişmeyerek 58 olarak kalmaya devam etti. Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 37 bin 910’a ulaşırken; toplamda 24 bin 886 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı değişmeyerek 25 olarak rapor edildi. Hindistan’da ise vaka sayısı 258 bin 90’a ulaşırken, virüs nedeniyle 7 bin 207 kişi hayatını kaybetti. Enfekte kişilerin arasında bulunan 124 bin 95 kişinin ise iyileştiği açıklandı.