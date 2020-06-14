Can kaybı 432 bin 475

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 432 bin 475’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 872 bin 684’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 42 bin 466’ya ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 850 bin 796 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 42 bin 791’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 829 olurken, vaka sayısı ise 520 bin 129’a ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 236 bin 651 olurken, 34 bin 301 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 187 bin 423’e çıkarken; 8 bin 867 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 156 bin 813 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 398 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 662’ye yükselirken, hasta sayısı 294 bin 375 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 730’a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 184 bin 955’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 432 bin 475’eyükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 8 bin 890’a, Afganistan’da ise 451’e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 6 bin 472 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 432 bin 475’e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 24 bin 102’ye ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 451’e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 201 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 6 bin 825 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 139 bin 230’a yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 81 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 632’ye çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 51 bin 735 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Hindistan’da ise vaka sayısının 321 bin 626’ya ulaşmasıyla, ülke koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler sırasında 4’üncü sıraya yükseldi. Virüs nedeniyle 9 bin 199 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 162 bin 379 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 197’ye ulaşırken; toplamda 28 bin 808 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 26’ya yükseldi.

Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 91 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 37 bin 420 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 13 bin 776 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 25 bin 392 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 5 bin 706 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1074 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.