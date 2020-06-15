Can kaybı 435 bin 667

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 435 bin 667’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 7 milyon 996 bin 887’ye yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 129 bin 124’e ulaştı. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor.

Dünya üzerinde vaka sayısı olarak 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, ülkede 867 bin 882 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 43 bin 389’a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 948 olurken, vaka sayısı ise 528 bin 964’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 236 bin 989 olurken, 34 bin 345 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 187 bin 671’e çıkarken; 8 bin 870 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 157 bin 220 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 407 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 698’e yükselirken, hasta sayısı 295 bin 889 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 8 bin 837’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 187 bin 427’ye çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 435 bin 667’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 9 bin 523’e, Afganistan’da ise 471’e yükseldi. Vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 5 bin 242 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 435 bin 667’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Afganistan’da toplam enfekte kişi sayısı 24 bin 766’ya ulaştı. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 471’e yükseldi. Ülkede enfekte kişilerin arasında bulunan 4 bin 725 kişi ise iyileşti.

Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 5 bin 242 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 144 bin 472’ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 97 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 2 bin 729’a çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 53 bin 721 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 332 bin 783’e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 9 bin 523 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 169 bin 748 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 40 bin 604’e ulaşırken; toplamda 29 bin 589 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 134 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 38 bin 277 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 14 bin 531 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 25 bin 930 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 5 bin 954 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1088 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.