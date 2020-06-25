Can kaybı 485 bin 160

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160’a, virüs tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 533 bin 443’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 179 bin 398’e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2’inci ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 192 bin 474 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 53 bin 874’e ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3’üncü ülke olan Rusya’da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 513 olurken, vaka sayısı ise 606 bin 881’e ulaştı.

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 239 bin 410 olurken, 34 bin 644 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 193 bin 254’e çıkarken; 9 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 161 bin 348 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 731 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 81’e yükselirken, hasta sayısı 306 bin 862 oldu. İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 9 bin 996’ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 212 bin 501’e çıktığı açıklandı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160’a yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 14 bin 907’ye yükselirken; vaka sayısında yükselme yaşayan Pakistan’da ise son 24 saatte 4 bin 44 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 485 bin 160’a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı artan ülkelerden Pakistan’da salgında enfekte kişi son 24 saatte 4 bin 44 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 192 bin 970’e yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 148 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 3 bin 903’e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 81 bin 307 kişinin de iyileştiği belirtildi. Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 473 bin 719’a ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 14 bin 907 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 271 bin723 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Singapur’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı 42 bin 623’e ulaşırken; toplamda 36 bin 299 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 26 olarak kalmaya devam etti. Öte yandan Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 573 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 49 bin 9 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 19 bin 658 kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de ise salgında toplamda 32 bin 295 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 8 bin 656 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1204 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.