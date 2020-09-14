Can kaybı 928 bin 292

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 928 bin 292’ye, virüs tespit edilen kişi sayısı 29 milyon 188 bin 438’e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 21 milyon 31 bin 679’a ulaştı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD’de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 708 bin 458 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 198 bin 520’ye ulaştığı bildirildi.

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3’üncü ülke olan Brezilya’da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon 330 bin 455 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 131 bin 663’e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5’inci sırada bulunan Peru’da vaka sayısı 729 bin 619’a yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 30 bin 710 olarak rapor edildi.

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 23 bin 157’ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 402 bin 29’a çıktığı açıklandı.

İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 576 bin 697’ye, virüs kaynaklı ölü sayısı 29 bin 747 oldu. Fransa’da vaka sayısında artış sürüyor. Toplam vaka sayısı 381 bin 94’e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 89 bin 59’a çıktığı bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 916’ya yükseldiği aktarıldı.

Asya ülkelerinde bilanço

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 928 bin 292’ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan’da virüs kaynaklı ölü sayısı 79 bin 754’e yükselirken; Pakistan’da vaka sayısı 302 bin 20’ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 928 bin 292’ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan’da salgında enfekte kişi sayısı 302 bin 20’ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 383 olarak raporlandı.

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 4 milyon 846 bin 427’ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 79 bin 754 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 3 milyon 780 bin 107 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Kazakistan’da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 106 bin 855’e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1634 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 100 bin 627 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Öte yandan, Endonezya’da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 8 bin 723 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 218 bin 382 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 155 bin 10 kişinin iyileştiği açıklandı.

Filipinler’de ise salgında toplamda 261 bin 216 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 207 bin 568 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 4 bin 371 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.