Çiftçilere silahlı saldırı: 12 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 çiftçinin yaşamını yitirdiği bildirildi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, Zamfara eyaletine bağlı Gusau bölgesinde çiftçilerin tarlada çalıştığı sıra saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 12 çiftçi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.