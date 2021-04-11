Çin'den aşı ile ilgili şaşırtan açıklama!

Çin devletine bağlı çalışan Hastalık Kontrol Merkezi bir açıklama yaparak ülkede geliştirilen corona virüsü aşılarının etkisini artırmak için çalışma içerisinde olduklarını duyurdu. Bu açıklama ile birlikte Çin hükümeti ilk defa aşıların mutasyona karşı etkisini sorgulamış oldu

Türkiye’de de kullanılan Çin yapımı corona virüsü aşısı ile ilgili bir açıklama Çin’den geldi. Çin devlet kuruluşu Hastalık Kontrol Merkezi’nin Başkanı Gao Fu bugün bir açıklama yaparak Çin’in geliştirdiği corona virüsü aşılarında “bir problem” olduğunu ilk kez itiraf etti.

Çao Fu, Çin’in geliştirdiği corona virüsü aşılarının etkisini artırmak için aşıları karıştırmayı ve aşıların dozlarında değişikliğe gitmeyi düşündüklerini duyurdu.

Çin basınında yer alan haberlere göre Gao Fu katıldığı etkinlikte, “Hastalık Kontrol Merkezi mevcut aşılarının yüksek olmayan etkililik oranı sorununu çözmeyi düşünüyor” dedi. Çin’de yoğun olarak kullanılan sosyal paylaşım platformu Weibo’dan kaldırılan paylaşımda ise Gao’nun yorumunun çok samimi olduğu belirtildi. Çok takip edilen Vaccines and Science isimli hesapta, “Fakat aşı olmak ülkeyi korumak için çok önemli. Aşı olmak için aşının mükemmelleşmesini bekleyemeyiz” dedi.

Gao farklı aşıları karıştırmayı ve aşılarda kullanılan dozları tekrar ayarlamayı gündeme getirirken, bunlarla birlikte değişik sonuçlara erişilebileceğini söyledi. Gao’nun açıklamaları kısa bir sürede sosyal medyada yayından kaldırılırken, Çin Dış İlişkiler Konseyi’nde küresel sağlık alanında uzman olan Yanzhong Huang, “İlk defa bir devlet görevlisi aşının koruyuculuk oranının endişe verici olduğunu söylüyor” dedi.

Financial Times, diğer aşı üreticilerinin aksine Çinli aşı üreticilerinin üçüncü faz test sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmadığını hatırlatırken bu konunun geçmişte de şeffaflık tartışmalarına neden olduğunu yazdı. Çin’in Mart ayı itibariyle 20’den fazla ülkeye aşı ulaştırdığı ve yaklaşık 40 milyon aşının diğer ülkelere gönderildiğini yazan Financial Times, “Çin’in Sinovac aşısını başarılı bir şekilde dağıtan Şili’de yeni bir corona virüsü dalgası yaşanıyor. Aşının tek dozunun yüzde 3 oranında etkisi var fakat iki doz aşı olunca yüzde 56’ya çıkıyor” yorumunu yaptı.

AŞILARIN ORANLARI DEĞİŞİYOR

Çin’de geliştirilen Sinopharm aşısının etkililik oranı daha önce yüzde 79 olarak açıklanmıştı.

Sinovac’ın geliştirdiği CoronaVac isimli corona virüsü aşısının ortalama koruyuculuk oranının yüzde 50.66 olduğunu yazan Financial Times, “CoronaVac’ın birinci ve ikinci fazlarındaki veriler Lancet’te paylaşıldı. Bu aşıların güvenli olduğu belirtildi” hatırlatmasını yaptı.