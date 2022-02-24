ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
ŞİŞME BEBEKLE İLİŞKİYE GİRERKEN ÖLDÜ!
0
MUHABİRİN ZOR ANLARI
MUHABİRİN ZOR ANLARI
0
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
KOL ALTINDAN SÜT GELİNCE...
0
GÜNÜN KAHRAMANI!
GÜNÜN KAHRAMANI!
0

CNN muhabirinin zor anları! Bombalar patlayınca...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Haber ajansları bölgeye odaklanırken, CNN muhabiri de canlı yayında saldırı anına tanıklık etti

24 Şubat 2022 Perşembe 10:58

Rusya lideri Putin'in Donbas'ın Donetsk ve Luhansk'ın bölgelerini tanımasıyla başlayan gerilim hiç düşmüyor. Rusya ordusu Putin'im emriyle Donbas'a özel askeri harekat başlatırken, bu sabah itibarıyla bölgeden bomba seslerinin yükseldiği aktarıldı.

Rusya'nın başlattığı işgale canlı yayında yakalanan CNN muhabiri ise büyük panik yaşadı. Kiev'den yayın yaptığı sırada bölgeden yükselen bomba seslerini duyan muhabir bir anda yere eğilerek kendini korumaya çalıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #cnn muhabiri
Önceki Haber
Zeytinburnu Belediyesi 42 kişi alacak
Sonraki Haber
İzmir'de 9 yaşındaki çocuk koronavirüsten öldü!
Ukrayna'nın askeri uçağı düştü!
Ukrayna'nın askeri uçağı düştü!
0
Ukrayna Savunma Bakanlığı: 50 Rus öldürüldü, 7 uçak düşürüldü
Ukrayna Savunma Bakanlığı: 50 Rus öldürüldü, 7 uçak düşürüldü
0
Ukrayna Savunma Bakanı: Eli silah tutan herkes ülkesini savunsun
Ukrayna Savunma Bakanı: Eli silah tutan herkes ülkesini savunsun
0
Şişme bebekle ilişkiye girerken öldü!
Şişme bebekle ilişkiye girerken öldü!
0
Ukrayna'dan açıklama: Rusya'ya ait 5 uçak, 1 helikopteri düşürdük!
Ukrayna'dan açıklama: Rusya'ya ait 5 uçak, 1 helikopteri düşürdük!
0
Ukrayna'dan ilk açıklama: Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız!
Ukrayna'dan ilk açıklama: Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.