CNN muhabirinin zor anları! Bombalar patlayınca...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya karşı askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Haber ajansları bölgeye odaklanırken, CNN muhabiri de canlı yayında saldırı anına tanıklık etti

Rusya lideri Putin'in Donbas'ın Donetsk ve Luhansk'ın bölgelerini tanımasıyla başlayan gerilim hiç düşmüyor. Rusya ordusu Putin'im emriyle Donbas'a özel askeri harekat başlatırken, bu sabah itibarıyla bölgeden bomba seslerinin yükseldiği aktarıldı.

Rusya'nın başlattığı işgale canlı yayında yakalanan CNN muhabiri ise büyük panik yaşadı. Kiev'den yayın yaptığı sırada bölgeden yükselen bomba seslerini duyan muhabir bir anda yere eğilerek kendini korumaya çalıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.