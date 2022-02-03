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Din adamlarının yüzde 14'ü tacizle suçlandı!

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, 1 Şubat’ta açıklama yaparak ülkede 1950’den bu yana kilisede görevli din adamlarının yüzde 14’ünün tacizle suçlandığını kabul etti

Din adamlarının yüzde 14'ü tacizle suçlandı!
03 Şubat 2022 Perşembe 10:56

Yeni Zelanda Katolik Kilisesi, kilise içinde gerçekleştiği bildirilen taciz iddialarının büyüklüğünün ilk kez yürütülen kapsamlı araştırmalardan sonra tespit edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre; 1950'den bu yana Katolik din adamlarına, rahibelere ve kilisede görevli ama meslekten olmayan kişilere karşı 1122 kişi tarafından toplamda 1680 taciz ihbarı yapıldığı ve bu iddiaların 1350 tanesinin çocukları içerdiği ifade edildi. Din adamlarını içeren taciz iddialarının yüzde 14 olduğu vurgulandı.

Katolik Kilisesi, 428 Katolik cemaati, 370 Katolik okulu ve 67 diğer bakım kurumunun kayıtları üzerinden yürütülen kapsamlı araştırma sonucunda; bildirilen taciz iddialarının neredeyse yarısının cinsel içerikli olduğunu açıkladı.

Rapor doğrultusunda, Katolik piskoposluğunda çalışan din adamlarının yüzde 14'ü, rahipler dahil erkek cemaat üyelerinin yüzde 8'i ve rahibeler dahil kadın cemaat üyelerinin yüzde 3'ünün tacizle suçlandığı ifade edildi.     


Kaynak: DHA
Etiketler; #katolik din adamları #taciz #taciz suçlaması
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