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Düğün günü, evleneceği adamı başkası ile yakaladı

Bir kadın düğün günü evleneceği adamı başka bir kadınla öpüşürken yakaladı. Gelin olay sonrası düğünü iptal ederken, gelinliğini de satışa çıkardı

Düğün günü, evleneceği adamı başkası ile yakaladı
18 Ocak 2022 Salı 11:54

Sosyal medyada bir kadın tarafından yapılan paylaşım, kısa sürede gündeme oturdu. Facebook'taki bir paylaşım sitesinde başına gelen olayı anlatan kadın, düğün günü müstakbel kocasının başka bir kadınla öpüşürken yakaladığını belirtti.

Gelin, başına gelen olayın ardından düğünü iptal etti. O gün giydiği gelinlikten de hemen kurtulmak isteyen gelin, Facebook'ta bir ilan yayınlayarak gelinliği 100 sterline satışa çıkardı.

Facebook'taki paylaşımda bir de not düşen kadın, gelinliği bilerek düşük fiyata satışa çıkardığını ve ne kadar hızlı sürede satılırsa kendisi için o kadar iyi olduğunu vurguladı.

Etiketler; #facebook #düğün günü aldatıldı #gelinlik
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